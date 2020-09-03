 

США вводят ограничения на деятельность китайских дипломатов

03.09.2020, 14:01, Новости дня

Работающим в США высокопоставленным китайским дипломатам придется получать разрешение правительства США на участие или проведение некоторых рядовых мероприятий, объявил госсекретарь Майк Помпео.

«Государственный департамент создал механизм, требующий, чтобы высокопоставленные американские дипломаты получали одобрение для посещения университетских кампусов или встреч с представителями местных властей», – заявил глава американской дипломатии.

«Культурные мероприятия с участием более 50 человек, проводимые китайским посольством и консульскими учреждениями за пределами зданий миссий, также будут требовать нашего одобрения», – заявил Помпео на пресс-конференции в Госдепартаменте.

«Кроме того, мы принимаем дополнительные меры для того, чтобы все официальные аккаунты посольства и консульств КНР в социальных сетях были идентифицированы как правительственные аккаунты, аккаунты китайского правительства», – добавил он.

Китай примет «законные ответные меры» в связи с новыми ограничениями США в отношении китайских дипломатов, заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин на ежедневном брифинге в четверг.



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