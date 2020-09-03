Рада провалила назначение членов комиссии по избранию руководства САП. Проект постановления критиковал ЕС

03.09.2020, 13:35, Новости дня

На заседании 3 сентября Верховная Рада провалила голосование за проект постановления №3898 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” проголосовал 221 народный депутат при минимально необходимых 226.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Авторы документа (это 12 народных депутатов, большинство из которых представляют фракцию “Слуга народа”) предлагали назначить в комиссию следующих кандидатов:

профессора кафедры права частного высшего учебного заведения “Европейский университет”, доктора юридических наук Анну Власову;

управляющего партнера адвокатского объединения “ГуДеГ” Андрея Гуджала;

начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук Алексея Дрозда;

члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук Виталия Куца;

профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук Вячеслава Навроцкого;

профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук Богдана Романюка;

заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук Евгения Соболя.

Соавтор проекта постановления, народный депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский призывал коллег поддержать документ. Он сказал, что кандидатов поддержали парламентарии из фракций “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За жизнь” и группы “Довіра”.

Новость дополняется.