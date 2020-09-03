 

В Чехии зарегистрировали наивысший уровень заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии

03.09.2020, 13:35, Новости дня

В среду, 3 сентября, в Чешской Республике зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии – 650. Об этом сообщило чешское издание Novinky.

Большое количество новых зарегистрированных пациентов зафиксировали в том числе из-за массового проведения тестов в этот день – почти 11 тысяч, говорится в сообщении.

Всего, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на сегодняшний день общее число инфицированных в Чехии составляет 25 773 человека, из них 18 326 выздоровели, 425 – умерли.

К утру 3 сентября коронавирусом в мире заразились 25 938 122 человека (+276 тыс. человек за сутки). Жертвами COVID-19 стали 861 679 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 213 275 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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