 

В штабе ООС считают, что к пожарам на Донбассе причастны боевики

03.09.2020, 13:35, Новости дня

Штаб операции Объединенных сил считает, что причиной пожаров в Луганской области могут быть поджоги, организованные боевиками. Об этом 3 сентября в Facebook сообщает штаб ООС.

“Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника”, – говорится в сообщении.

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки

До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об'єднаних Сил

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 2. September 2020

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.

По состоянию на 11.00 3 сентября в Луганской области ликвидированы три очага пожара.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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