Президент Черногории согласился с результатами выборов и ушел в оппозицию

03.09.2020, 13:08, Новости дня

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что он и его Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории согласны с результатами парламентских выборов и переходят в оппозицию.

«Мы считаем, что предварительные результаты станут официальными, 41 мандат получит трехчленная коалиция, которая до сих пор была оппозицией, а ДПС со своими коалиционными партнерами получит на одно место меньше, будет иметь 40 мандатов. Мы не собираемся полемизировать с народной волей граждан. Избирательная воля граждан такова, мы будем ее уважать, а за свою политику продолжим также страстно бороться с оппозиционных кресел», – передает ТАСС слова Джукановича.

На парламентских выборах в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

Власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.