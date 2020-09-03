Эксперт: Защита исторической правды лежит в основе государственности России

03.09.2020, 13:08, Новости дня

«Политические круги в ряде западных стран пытаются исказить историю и заморочить голову народам ради достижения сиюминутных целей. А выбор РФ – это историческая правда, и мы ее защищаем как можем», – сообщил газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, говоря о недопустимости переписывания истории в контексте 75-й годовщины окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн.

«Историческая память – это очень важный элемент национального самосознания. Она лежит в основе современной российской государственности», – сказал исполнительный директор Фонда «История Отечества», председатель правления «Российского исторического общества» Константин Могилевский.

Этим объясняется столь негативная реакция россиян на попытки исказить историю и переписать ее, продолжил собеседник. «Современникам тех событий, конечно, такое казалось невозможным: как можно на голубом глазу «черное» называть «белым»?», – риторически отметил Могилевский.

«Но мы видим, что можно. Поэтому для нас очень важно реагировать на это. Мы видим, что недобросовестные политические круги в ряде западных стран пытаются исказить историю и заморочить голову народам ради достижения сиюминутных политических целей», – подчеркнул собеседник.

«И этот бумеранг, вообще-то, может ударить по тем, кто его запустил. Долгосрочные, крепкие международные отношения, да и в целом подходы к развитию государства, могут базироваться только на основе правды, а не лжи. Поэтому выбор РФ и ее граждан – историческая правда, и мы ее защищаем как можем», – заключил Константин Могилевский.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны».

«Приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, этот проект имеет особую историческую, нравственную, общечеловеческую ценность. Жертвами захватчиков стали миллионы ни в чем не повинных людей: представителей разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней. Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности. И мы, и будущие поколения, должны понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения, уничтожения мирных граждан, бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия», – передает ТАСС текст послания президента.

Путин также выразил уверенность, что проект привлечет общественное внимание, а также позволит дать объективную оценку многим событиям минувшей войны.