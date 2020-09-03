 

Россия направила боевые корабли на помощь танкеру в Индийском океане

03.09.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийские боевые корабли из состава Тихоокеанского флота направились на помощь танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви», направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», – цитирует ТАСС сообщение центра.

Ранее СМИ сообщали, что на танкере произошло возгорание. Пожар, по этим данным, начался в машинном отделении, но пламя пока не достигло трюмов с нефтью.

На судне могут быть до 23 человек. На помощь New Diamond направили корабли ВМС Шри-Ланки.



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