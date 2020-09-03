 

Лукашенко провёл перестановки в силовых ведомствах Белaруси

03.09.2020, 12:40, Новости дня

Президент Белaруси Александр Лукашенко назначил главу Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика на должность секретаря Совета безопасности.

Главой КГБ назначен руководитель Комитета государственного контроля (аналога российской Счётной палаты) Иван Тертель. Об этом сообщает агентство БелТА.

Дана ли новая должность уволенному секретарю Совбеза Андрею Равкову – не сообщается.

В Белaруси продолжается политический кризис, вызванный неприятием оппозиции состоявшихся в начале августа выборов президента страны. Оппозиция требует отставки президента и проведения новых выборов, Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть.

В крупных городах страны регулярно проходят массовые акции протеста, одна из них, по оценкам наблюдателей, собрала до 200 тысяч участников в центре столицы – Минске.

Генерал-лейтенант Равков руководил Советом безопасности с января, до этого он шесть лет был министром обороны.



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