 

Турция сообщила о российских военно-морских учениях в Средиземном море

03.09.2020, 12:40, Новости дня

Россия проведет в сентябре две серии военно-морских учений в восточной части Средиземного моря, сообщили ВМС Турции.

Российский военно-морской флот проведет учения с боевыми стрельбами в период с 8 по 22 сентября и с 17 по 25 сентября, говорится на сайте турецких ВМС.

Турецкие военные призвали Россию не мешать сейсморазведочным работам турецких гидрографических кораблей к югу от греческого острова Кастелоризон и у кипрского полуострова Карпас.

Учения пройдут после того, как Турция осудила США за ослабление многолетнего эмбарго на поставку оружия на Кипр, заявив, что этот шаг приведет к усилению напряженности в ее территориальных спорах с Грецией и Кипром.

Неясно, должны ли запланированные учения в Средиземном море стать сигналом России в поддержку Турции.



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