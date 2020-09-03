 

В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего “Славянского базара”

03.09.2020, 12:15, Новости дня

В Беларуси задержали двух телеведущих, которые ранее высказались в поддержку протестов в стране, – Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом 2 сентября написало издание TUT.BY.

Ведущий телепередачи “Удача в придачу” на телеканале ОНТ Кохно был отстранен от эфиров после поста в соцсетях по поводу задержаний. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам и призвал их уволиться.  

Дудинский вместе с женой Екатериной Раецкой также высказался в поддержку протестов, после чего был отстранен от ведения “Славянского базара”. Позже стало известно, что его уволили с телевидения.

Сегодня Раецкая в своем Instagram написала, что Дудинский и Кохно провели ночь в минском СИЗО на Окрестина.

Переглянути цей допис в Instagram

“Топ-2 лучших шоу-менов Беларуси определён!” Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку . Мой питомец с товарищем провел ночь на передержке на Окрестина, мы с Надей Кохно @nadyakohno  с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями.Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями) Синхронно торопиться сюда не стоит, события развиваются медленно. Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью, а то… я уже в том возрасте, когда девочки предпочитают профессиональное искусство . Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — “не навреди”. Лучше увидимся лично на ул. Кирова и ведите там себя прЫлична. Для важных новостей у меня есть телефон и номер вы знаете) Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы (выпьем за любовь!), их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет) Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять красивым местам города , петь, фотографироваться “в нарядном”, рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста) За это они нам и нравятся . С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! А  сами они — наша честь и совесть. Ну, и в моем стиле, финалим цитатой : “Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, У всех золотых знамён, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса.” М. Цветаева 

Допис, поширений КАТЕРИНА РАЕЦКАЯ (@katyarayaa) 2 Вер 2020 р. о 10:14 PDT

Жена Кохно обнародовала видео с задержанием ее мужа.

Переглянути цей допис в Instagram

Вот так это было… с криками: «лицом в пол!!!» и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему. @kohnoby

Допис, поширений Надя Кохно (@nadyakohno) 2 Вер 2020 р. о 10:28 PDT

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Белоруссии были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

12.07 / Стало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

25.08 / Планировавших «нападение на школу» в Москве шестиклассников поставили на учет

18.07 / В мире: Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

21.07 / Названы сроки строительства российских АПЛ с гиперзвуковым оружием

18.07 / «До новой катастрофы остались считанные дни» — из-за Трампа и республиканцев миллионы американцев могут оказаться за чертой бедности

25.06 / Спецвыпуск программы “Москва. Кремль. Путин”: президент рассказал о тяжелом испытании

01.07 / Причиной вымирания динозавров оказалось воздействие астероидов

23.08 / Катастрофа самолета МАУ. МИД Украины намерен требовать от Ирана “гарантий неповторения”

24.06 / Владелец горевшего одесского отеля сообщил, что суд отказался избирать ему меру пресечения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска