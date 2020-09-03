В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего “Славянского базара”

03.09.2020, 12:15, Новости дня

В Беларуси задержали двух телеведущих, которые ранее высказались в поддержку протестов в стране, – Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Об этом 2 сентября написало издание TUT.BY.

Ведущий телепередачи “Удача в придачу” на телеканале ОНТ Кохно был отстранен от эфиров после поста в соцсетях по поводу задержаний. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам и призвал их уволиться.

Дудинский вместе с женой Екатериной Раецкой также высказался в поддержку протестов, после чего был отстранен от ведения “Славянского базара”. Позже стало известно, что его уволили с телевидения.

Сегодня Раецкая в своем Instagram написала, что Дудинский и Кохно провели ночь в минском СИЗО на Окрестина.

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“Топ-2 лучших шоу-менов Беларуси определён!” Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку . Мой питомец с товарищем провел ночь на передержке на Окрестина, мы с Надей Кохно @nadyakohno с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями.Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями) Синхронно торопиться сюда не стоит, события развиваются медленно. Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью, а то… я уже в том возрасте, когда девочки предпочитают профессиональное искусство . Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — “не навреди”. Лучше увидимся лично на ул. Кирова и ведите там себя прЫлична. Для важных новостей у меня есть телефон и номер вы знаете) Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы (выпьем за любовь!), их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет) Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять красивым местам города , петь, фотографироваться “в нарядном”, рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста) За это они нам и нравятся . С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! А сами они — наша честь и совесть. Ну, и в моем стиле, финалим цитатой : “Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, У всех золотых знамён, у всех мечей, Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — Оттого что в земной ночи я вернее пса.” М. Цветаева

Допис, поширений КАТЕРИНА РАЕЦКАЯ (@katyarayaa) 2 Вер 2020 р. о 10:14 PDT

Жена Кохно обнародовала видео с задержанием ее мужа.

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Вот так это было… с криками: «лицом в пол!!!» и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему. @kohnoby

Допис, поширений Надя Кохно (@nadyakohno) 2 Вер 2020 р. о 10:28 PDT

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала протестов в Белоруссии были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.