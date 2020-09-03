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03.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГлава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.

В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии – в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко, передает РИА «Новости». Как сообщил в среду Telegram-канал «Пул первого», на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске – во Дворце независимости.

Один из вопросов текущей двусторонней повестки связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 млрд долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с российским коллегой. Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, можно ли ожидать в четверг принятия решения по долгу на уровне правительства, призвал дождаться визита Мишустина в Минск, отметив, что контакты между странами по этому поводу продолжаются.

Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 млн долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у РФ кредитов, и соглашение так и не было достигнуто. По данным министерства финансов Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 августа составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 3,7%.

Другой крупной темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт». Однако программа до сих пор не принята.

Страны в последнее время сотрудничают и в вопросах борьбы с коронавирусом. Как сообщалось, Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины – граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний.



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