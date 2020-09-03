 

В ТОФ прокомментировали отрыв плавдока во Владивостоке

03.09.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВо Владивостоке штормовой ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», док налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Из-за сильного ветра оторвался плавдок завода «Восточная верфь», в результате происшествия произошел навал плавдока на причал Приморской флотилии разнородных сил. Корабли, подводные лодки не пострадали, частично поврежден причал. Пострадавших нет», – уточнили ТАСС в пресс-службе ТОФ.

Там добавили, что три морских буксира из состава дежурных сил флота перенаправили в бухту Улисс для буксировки плавдока. Они отвели его в безопасное место.

Видеозаписи со свободно плавающим доком опубликовали в соцсетях.

В местах дислокации сил ТОФ во Владивостоке и в заливе Петра Великого до ЧП вводился режим тайфунной опасности. В пунктах безопасности усилили дежурно-ватхенную службу, герметизировали корабли, закрепили имущество, подготовили к выходу на море аварийно-спасательные силы и буксирные суда.

Отмечается, что несколько дней назад сформировался тайфун «Майсак», он усилился 1 сентября до супертайфуна. В Приморье наблюдался ураганный ветер до 38 метров в секунду.



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