Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

03.09.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.

«Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госагентство БелТА.

Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил комитетом госконтроля.

Ранее в четверг сообщалось, что Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии.