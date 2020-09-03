Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза
03.09.2020, 11:48, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.
«Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госагентство БелТА.
Как передает ТАСС со ссылкой на БелТА, новым руководителем КГБ стал Иван Тертель, который до настоящего времени руководил комитетом госконтроля.
Ранее в четверг сообщалось, что Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии.
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