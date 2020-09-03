Стартовал прием заказов на новый кроссовер Haval DaGou

03.09.2020, 11:31, Новости дня

Новая модель китайского кроссовера Haval Da Gou стала доступной для предварительных заказов.

Вместе с тем официальная премьера паркетника для рынка Китая состоится через несколько дней. Известно, что новинка Haval Da Gou обладает уникальной внешностью, выраженной квадратной формой кузова. Отличить автомобиль от предшествующего поколения можно по пластиковому обвесу, круглой форме головной оптики и увеличенным колесным аркам. В салоне кроссовера Haval Da Gou использовали цифровую приборную панель, а также мультимедийный комплекс нового поколения.

Первые покупатели смогут получить свои автомобили уже к 25 сентября. Стоимость нового паркетника Haval Da Gou на рынке Китая составит около 1,3 млн рублей в эквиваленте на местную валюту. Остальные подробности об автомобиле пока удерживаются в тайне от публики.