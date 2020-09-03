На продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron от Mansory

03.09.2020, 11:30, Новости дня

Сегодня стало известно о поступлении в продажу редкого гиперкара Bugatti Veyron Mansory Linea Vivere.

Предложенный экземпляр выпущен в 2008 году, и его ценность заключается еще и в том, что всего производителем предложены две модели. Стоимость конкретного автомобиля достигает 95,5 миллионов рублей. Под капотом установлен улучшенный агрегат, который выдает 1200 л.с. мощности. Предельная скорость разгона модели достигает 409 км в час. Гиперкар оснащен задним приводом.

Салон получил кожаную отделку с комбинацией оттенков. Также следует выделить, что автомобиль получил цифровой дисплей мультимедийной системы. Второй экземпляр редкой модели гиперкара ugatti Veyron Mansory Linea Vivere продается за 122,8 миллиона рублей, тогда как автомобили полностью идентичны.