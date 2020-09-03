 

Беларусь запретит въезд в страну чиновникам из стран Балтии

03.09.2020, 11:25, Новости дня

Беларусь введет запрет на въезд высокопоставленных чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на меры, направленные против ее собственных официальных лиц, сообщил в среду министр иностранных дел.

На переговорах в Москве со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна введет ответные санкции против некоторых лиц из Латвии, Литвы и Эстонии.

По его словам, этот шаг является ответом на заявления трех стран Балтии в понедельник о введении запрета на въезд Лукашенко и 29 других белорусских чиновников, чтобы наказать их за их роль в предполагаемой фальсификации выборов и подавлении протестов.

Макей отказался сообщить, кто попадет в «черный список», отметив, что санкции будут направлены против лиц, которые пытались вмешиваться во внутренние дела Беларуси, делали политические заявления, которые он назвал неприемлемыми, и говорили о финансировании оппозиции.

«Для нас это абсолютно неприемлемо», – заявил он, предупредив, что Минск введет санкции против любой страны, которая введет их в отношении Беларуси.



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