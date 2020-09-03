Филимонов: В моем туалете в коммуналке висело обьявление: “С понедельника – Поля, с понедельника – Валя, с понедельника – Надя, с понедельника – Лора”

03.09.2020, 11:00, Новости дня

В туалете коммунальной квартиры, в которой когда-то жил украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов с женой Лорой, было объявление, смысл которого он понял не сразу. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Я когда поселился в эту коммуналку, мы с Лорочкой совсем молодые были. Это была ее квартира. Я в приймы прийшов. Когда я первый раз зашел в туалет, меня потрясло объявление, которое висело в туалете. Оно звучало так: “С понедельника – Поля, с понедельника – Валя, с понедельника – Надя, с понедельника – Лора”. Что это?” – рассказал Филимонов.

Оказалось, это был график уборки туалета.

“И мой кореш, который пьяненький заходил в туалет, начинал петь: “С понедельника Поля, с понедельника Валя…” Вот такая вот история”, – уточнил артист.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube