Белый дом осудил факт отравления Навального “Новичком”

03.09.2020, 11:00, Новости дня

Белый дом выразил возмущение в связи с полученной информацией об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы “Новичок”. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США, обнародованном в Twitter 2 сентября.

“Соединенные Штаты глубоко обеспокоены опубликованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального совершенно предосудительно”, – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что будут работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных и “ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий”.

“Русский народ имеет право выражать свои взгляды, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более не с применением химических средств”, – добавили в Совете нацбезопасности США.

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past.

— NSC (@WHNSC) September 2, 2020

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”.

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.