Филимонов: Мои лучшие роли – дамские. Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся

03.09.2020, 11:00, Новости дня

На вопрос основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона – тяжело ли играть женщин украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов ответил, что нет.

“Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся, особенно на одесских. Я с них писал свои образы”, – уточнил он.

Актер рассказал о курьезном случае, произошедшем с ним, когда он играл одну из своих женских ролей.

“Один раз я по запаре в женском гриме пошел в туалет. И, естественно, ломанулся в мужской. И такой вой начался: “Шо ты, курва…” В общем, я не буду продолжать, потому что это неприлично… Я сказал: “Я свой, ребята. Вот он я”, – сказал он.

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ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / You Tube



