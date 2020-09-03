 

Филимонов: Мои лучшие роли – дамские. Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся

03.09.2020, 11:00, Новости дня

На вопрос основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона – тяжело ли играть женщин украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов ответил, что нет.

“Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся, особенно на одесских. Я с них писал свои образы”, – уточнил он.

Актер рассказал о курьезном случае, произошедшем с ним, когда он играл одну из своих женских ролей.

“Один раз я по запаре в женском гриме пошел в туалет. И, естественно, ломанулся в мужской. И такой вой начался: “Шо ты, курва…” В общем, я не буду продолжать, потому что это неприлично… Я сказал: “Я свой, ребята. Вот он я”, – сказал он.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / You Tube


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Военные завершили переброску воды для нужд Симферополя

01.09 / «Через «майдан», если американцы помогут» – СТРАНА оценила шансы Саакашвили вернуться к власти в Грузии

03.07 / Активисты ОНФ устроили флешмобы в честь принятия поправок к Конституции

29.08 / “Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства”. Посольство США сделало заявление к годовщине Иловайской трагедии

19.07 / Коронавирус бьёт новые рекорды по всему миру

25.06 / Европа впервые приняла научные данные от российского космического аппарата

30.06 / В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

11.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

19.08 / Маршалл Биллингсли: «Сейчас мяч на российской стороне»

27.08 / «Накипело» — Джонсон раскритиковал BBC за попытку убрать слова из музыкальных символов Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска