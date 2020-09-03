 

Путин заявил, что преступлениям нацистов не может быть оправдания

03.09.2020, 10:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

«Приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, этот проект имеет особую историческую, нравственную, общечеловеческую ценность. Жертвами захватчиков стали миллионы ни в чем не повинных людей – представителей разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней. Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности. И мы, и будущие поколения, должны понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения, уничтожения мирных граждан, бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия», – передает ТАСС текст послания президента.

Путин также выразил уверенность, что проект привлечет общественное внимание, а также позволит дать объективную оценку многим событиям минувшей войны.

Федеральное архивное агентство (Росархив) совместно с Федеральной службой безопасности, Министерством обороны, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел представили интернет-проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», подготовленный в соответствии с решениями Оргкомитета «Победа».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Полиция задержала участников несанкционированной акции в центре Москвы

26.07 / Путин: В состав ВМФ РФ в этом году будут приняты 40 новых кораблей

03.08 / ФСБ: обвинение Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

13.08 / В Белорусской церкви призвали верующих к миру и взаимопониманию

02.07 / Украина на борьбу с COVID-19 потратила 19 млрд грн – Шмыгаль

21.08 / «Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами

27.08 / Мнения: Эрдоган толкает Турцию в пропасть

27.06 / Facebook «переименовал» Киев

14.08 / Умерла Валентина Легкоступова

14.07 / Меркель провела переговоры с возможным преемником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска