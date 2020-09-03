 

Названо число заразившихся коронавирусом в мире

03.09.2020, 9:29, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЧисло выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире в четверг превысило 26 миллионов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 26031410, умерли 863028 человек, выздоровели 17291874 заразившихся. Далее по числу заражений следует Бразилия с 3997865 выявленными случаями заражения, 123780 смертями и 3387309 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Индия, где заразились 3853456, умерли 67376 и выздоровели 2970492 человека, передает ТАСС.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 1005000 случаев заражения, выздоровели 821169 человек, умерли 17414.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за последние сутки в РФ выявлено 4952 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни».



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