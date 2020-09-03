 

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

03.09.2020, 9:29, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКрасноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году, информирует Следственный комитет (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что «Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп.«з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»)».

В отношении бизнесмена расследуются еще два уголовных дела – о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

По данным следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

Тогда, как предполагается, Быков решил их убить, а организацию убийства поручил знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов банды, которую возглавлял.

Отмечается, что Татаренков, освободившийся из мест лишения свободы в конце августа 2020 года, в ходе допроса признал, что организовал убийство по просьбе Быкова.

«В ближайшее время лица, признанные потерпевшими по уголовному делу, обвиняемый и его защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое после окончания данного процессуального действия будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – говорится в сообщении СК.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил  Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства.



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