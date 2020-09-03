Турция затмила Россию в списке причин для раздора в ЕС и НАТО

03.09.2020, 9:20, Новости дня

Прежде РФ была главным вопросом, по которому европейские страны не могли сойтись во мнении. Теперь же на первый план вышла Турция и её действия в Восточном Средиземноморье. Впрочем, по мнению автора статьи в Le Figaro, Путин и Эрдоган в своей политике похожи, поэтому и проблемы вызывают схожие.



Reuters

Долгое время Москва была причиной раздора между Францией и Германией, пишет Le Figaro. Германия считала её партнёром Европы, важным для сохранения стабильности на континенте. Франция же меняла своё отношение, считая Россию то союзником, то врагом.

Но с начала лета Анкара стала поводом для споров между Парижем и Берлином. В конфликте между Турцией и Грецией Франция встала на защиту последней. Чтобы помешать Турции и её энергетическим притязаниям в Восточном Средиземноморье, Франция вместе с Грецией, Кипром и Италией провели военные манёвры в регионе. Сам же Макрон повторял, что экспансионистская политика Эрдогана не сочетается с европейскими интересами.

Париж поддерживает курдов и критикует Анкару за её действия в Сирии, в Ливии, за шантаж мигрантами, за покупку российских ПВО. А у Германии, Испании, Италии подход значительно мягче. Так, Берлин выступает за диалог и дипломатию. Германия раскритиковала Францию за манёвры, заявив, что они вовсе не способствовали снижению напряжённости. В Германии проживают 2,5 миллионов граждан турецкого происхождения. И там опасаются, как бы Эрдоган «не открыл снова миграционный кран» сирийских беженцев.

Как то было в случае с Россией, французские и немецкие власти не сходятся во мнении, как урегулировать турецкий кризис. И, по словам автора статьи, это объяснимо, ведь Путин и Эрдоган действуют на международной арене практически идентичным образом. Они оба пытаются возродить империю, оба опираются на личную власть и военную силу, чтобы, как пишет автор статьи, отхватывать куски территории у соседей, переписывать историю, если она им не подходит, и разрешать таким образом внутренние экономические проблемы. И перед такими тактическими или стратегическими играми западные демократии, которые основывают легитимность на уважении международного права, бессильны.

При этом определённые страны внутри Европейского союза, такие как Польша и Венгрия, поддерживают хорошие отношения с Эрдоганом, так что выработать единую позицию внутри ЕС от этого будет ещё сложнее. Однако не легче будет достигнуть соглашения в НАТО. Опасаясь прямого конфликта между двумя членами, генсек альянса Йенс Столтенберг также высказывается за диалог. Франция на это отвечает, что призывы к диалогу остаются неуслышанными, однако она изначально была в меньшинстве на этой позиции.

И всё же и Евросоюз, и НАТО должны прояснить свою позицию, пишет автор статьи. Тем более США от этого вопроса несколько отстранились, так что на Европу ложится дополнительная ответственность. Автор статьи приводит слова неназванного дипломата, который утверждает, что как Путин, так и Эрдоган понимают лишь язык силы. Так что остановить его экспансионизм можно лишь твёрдой и единой позицией, пишет Le Figaro.