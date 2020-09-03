 

ФБР расследует инцидент с замеченным на высоте 900 метров мужчиной с реактивным ранцем

03.09.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинФБР и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследуют инцидент с замеченным на высоты 3 тыс. футов (914 метров) мужчиной с реактивным ранцем, сообщили СМИ.

«В настоящее время ФБР и FAA проводят расследование», – передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Ссылаясь на проводимое расследование, авиакомпания American Airlines отказалась называть имя пилота, сообщившего об инциденте.

Как сообщил пилот и профессор авиации в университете штата Огайо Сет Янг, «очень опасно» летать так близко с самолетом, особенно в таком загруженном воздушном пространстве, как рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса.

«Очевидно, что существует риск столкновения с самолетом … или попадания человека в двигатель», – сообщил Янг. На вопрос о том, могли ли пилоты ошибиться, Янг ответил, что «не будет оспаривать восприятие пилотов», поскольку они обладают прекрасным зрением и обучены замечать небольшие объекты в воздухе.

По данным издания, количество летательных аппаратов, в том числе беспилотных, значительно увеличилось рядом с аэропортами за последние несколько лет. В связи с этим FAA ввело правила и ограничения относительно полетов вблизи аэропортов, и для полета в таком контролируемом воздушном пространстве необходимо получить соответствующее разрешение.

Первая версия летательного ранца Jetpack прошла испытания над Кентерберийской равниной в Новой Зеландии еще в мае 2011 года. В этом же году устройство поступило в продажу в США.

Напомним, в среду во время снижения самолета пилот американской авиакомпании American Airlines увидел пролетевшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем тут же доложил диспетчеру. В это время воздушное судно находилось на высоте 914 метров. 



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