Боевики пытались спровоцировать украинских военных на срыв перемирия в районе Марьинки – штаб ООС

03.09.2020, 8:25, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе совершили одну провокацию в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

“Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов на участке фронта вблизи Марьинки [Донецкой области]. Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в результате вражеского выстрела нет”, – говорится в сообщении.

С полуночи в полосах ответственности украинских военных обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется, отметили в штабе.

Там добавили, что подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны занимаются тушением лесных и степных пожаров в Луганской области, “которые были спровоцированы противником”.

“В районе Станицы Луганской огнем охвачено более 200 гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 га”, – говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован.

В штабе добавили, что во время тушения двое военнослужащих из состава ООС получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.