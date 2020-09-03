Минкультуры отправило наследников Цоя с претензиями к фильму Учителя в суд

03.09.2020, 8:08, Новости дня

Претензии наследников лидера группы «Кино» Виктора Цоя к фильму Алексея Учителя следует решать в судебном порядке, Министерство культуры выдало прокатное удостоверение на законном основании, сообщила министр культуры Ольга Любимова.



«В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза. Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке», – передает ТАСС слова министра.

Сын Виктора Цоя Александр 1 сентября опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме «Цой», готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину «порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких» и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

Учитель сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Он подчеркнул, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек.