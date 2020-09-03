Власти Германии сообщили об отравлении Навального «Новичком»

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03.09.2020, 8:01, Новости дня

Берлин и врачи из клиники «Шарите» утверждают, что в организме Алексея Навального найдено отравляющее вещество «Новичок». Его следы выявлены в ходе токсикологического исследования. «Мы призываем российское правительство срочно объяснить произошедшее», — передаёт Die Welt слова официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.


Reuters

Немецкие власти и специалисты из клиники «Шарите» утверждают, что Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Его следы были выявлены в организме в ходе токсикологического исследования, проведённого специальной лабораторией бундесвера, пишет Die Welt.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин это известие «потрясло»: «Немецкое правительство самым строгим образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство срочно объяснить произошедшее».

По его словам, немецкий МИД сообщит послу РФ о результатах исследования, а Берлин проинформирует о них своих партнёров в ЕС и НАТО. «Позже немецкое правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия», — заявил Зайберт. В Кремле же говорят, что пока что не получили от Германии никаких данных.

Немецкие врачи изначально исходили из предположения, что Навальный был именно отравлен, напоминает издание. В Москве же эту версию назвали поспешной. Российские доктора, первыми обследовавшие россиянина, не нашли в его организме следов отравляющего вещества. По информации специалистов из «Шарите», на данный момент состояние Навального стабильное, он находится в отделении реанимации в состоянии искусственной комы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его жизни ничто не угрожает, но отдалённые последствия «тяжёлого отравления» пока что спрогнозировать невозможно.



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