 

Вакцину ещё не доработали, но развитые страны уже встали в очередь

03.09.2020, 8:01, Новости дня

Вакцину от коронавируса ещё не испытали в полной мере, но развитые страны уже подписывают контракты на её приобретение в больших количествах. При этом эксперты, наоборот, выступают за то, чтобы все страны мира могли привить по 20% населения из группы риска, пишет Le Figaro.


Reuters

Глава организации, в обязанности которой входит следить, чтобы вакцина от коронавируса была доступна всем, выразил обеспокоенность по этому поводу, пишет Le Figaro.  Он отмечает, что с начала пандемии прошло всего семь месяцев, опыты с вакцинами ещё не окончены, но некоторые развитые страны, включая США, ЕС, Великобританию, Канаду, Японию, уже заказали для своего населения в общей сложности как минимум 3,1 миллиардов доз вакцины.

Среди них всех Дональд Трамп был первым: он подписал контракты с 6 производителями как минимум на 800 миллионов доз вакцины. При этом всего население в Штатах составляет 330 млн, то есть, если всё получится, у них будет переизбыток медикамента.

Эксперты призывают в таком случае делиться вакцинами с бедными странами. Кроме того, они настаивают, что первые партии необходимо разделить по миру, нельзя допустить, чтобы несколько стран контролировали все вакцины, которые произведут в первой половине 2021 года. Как раз такая ситуация была в 2009 году с гриппом H1N1.

Распределить первые вакцины между разными странами согласились 92 развивающихся и 80 развитых стран, но США не входят в их число. Вашингтон продолжает обвинять ВОЗ в коррумпированности и сговоре с Китаем.

По идеальному сценарию ВОЗ, каждая страна должна получить вакцину для 20% своего населения и начать прививать самые незащищённые слои, и в их числе медицинских работников. И чем больше стран согласятся закупать вакцину, тем меньше будет её цена. При этом, по словам экспертов, им нужно ещё $700—800 миллионов из $2,1 млрд, чтобы довести разработку вакцины до конца, пишет Le Figaro. 



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