 

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

03.09.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинИз-за падения цен на нефть Кувейт, имеющий крупнейшие запасы черного золота в мире, остался практически без денег, передает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, в 2020 году экспорт нефти и газа из Кувейта упадет почти до половины максимумов 2014 года. Правительство ближневосточной страны почти исчерпало свои ликвидные активы и не может покрыть дефицит бюджета, который, по прогнозам, достигнет почти 46 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Также ситуация в стране осложняется противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга.

Отмечается, что ОПЕК восстановил цены на углеводороды после исторического падения, однако показатели остаются все еще низкими – 40 долларов за баррель. Между тем нефть может подешеветь не только из-за пандемии коронавируса, но также в результате перехода на возобновляемые источники энергии.

При этом Кувейт на 90% зависит от доходов от нефти. На государство работает 80% трудоспособных жителей страны, они зарабатывают больше, чем те, кто трудится в частном секторе.

Пособия на жилье, топливо и продукты питания могут достигать 2 тыс. долларов в месяц для средней семьи. Зарплаты и субсидии составляют три четверти расходов государства.

Между тем Кувейт движется к седьмому подряд дефициту бюджета со времен падения цен на нефть в 2014 году, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что мировой спрос на нефть восстановился до 90% от докризисного уровня.

В апреле состоялось заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.



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