 

Путин назвал экологические задачи для Севастополя

03.09.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВопрос экологии для Севастополя является первостепенным, поэтому необходимо решать его, в том числе ситуацию со сбросом неочищенных вод в бухту Балаклава, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора города Михаилом Развожаевым.

«Одной из безусловных проблем для вас, для Севастополя, является проблема экологического характера. Вы упомянули про известную бухту – Балаклава – идеальное место для развития яхтенного туризма и вообще для туризма. Но, конечно, если сброс неочищенных вод будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. 

По его словам, этот и другие вопросы подобного рода являются первостепенными. 

«Прошу вас обратить на это внимание. Если нужна будет, повторяю, и моя помощь, поддержка, – безусловно, будет обеспечена», – сказал президент.

Также глава государства поручил врио губернатора восстанавливать промышленность в Севастополе, при этом не нарушать экологическую обстановку.

«Севастополь в промышленном отношении развитый регион России, поэтому нужно восстанавливать то, что было утрачено в предыдущие годы, создавать новое. Особенно, конечно, речь должна идти о высокотехнологичных производствах, не нарушающих экологию, не создающих проблем для людей», – сказал Путин.

Ранее Путин на встрече с Развожаевым заявил, что поручит кабмину проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя. 

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В РФ уменьшился объем потребления пиратского контента

31.08 / Минздрав повторно зарегистрировал лекарственный препарат «Фризиум»

04.08 / Власти Ливана заявили, что в Бейруте взорвался склад конфискованной взрывчатки

12.08 / На объявившем забастовку Минском электротехническом заводе начались задержания

15.07 / Трамп побеседовал с премьер-министром Канады

21.07 / От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7

30.07 / По делу о создании террористического сообщества в российской колонии привлекли 40 человек

19.08 / Экс-министр обороны Польши – с Лукашенко у руля конфликт в Белоруссии будет только нарастать

02.07 / Хомчак: Каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать Javelin

22.07 / Болсонару сдал третий положительный тест на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска