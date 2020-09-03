 

Россию уравняли с Ботсваной по уровню качества элит

03.09.2020, 7:43, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, говорится в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления «Сколково».

Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы, передает РИА «Новости».

Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.

По некоторым критериям РФ попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике – инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.

Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.

Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария – 64,9 балла, Германия – 64,2 балла, Великобритания – 63,9 балла, США – 63,4 балла.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о необходимом условии национализации элит в России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

22.07 / Черноморский флот установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze

09.08 / За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня – штаб ООС

30.07 / Посол РФ в Беларуси заявил, что 33 задержанных “вагнеровца” опоздали на рейс за рубеж

07.07 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

17.08 / ФАС признала нефтетрейдеров виновными в скачке цен на топливо в 2018 году

16.08 / Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева

16.07 / Зеленский призвал политические силы Украины «вернуть свои территории»

22.08 / В Минске прошло шествие в знак протеста против насилия со стороны силовиков

09.07 / Львовские “Карпаты” исключены из Премьер-лиги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска