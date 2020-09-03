Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США

03.09.2020, 6:48, Новости дня

Руководитель американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», – сообщил госсекретарь в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какая страна более опасна для США – Китай или Россия, передает ТАСС.

По его версии, «КПК наращивает вооруженные силы, она внедрилась в США так, как этого не сделала Россия».

Как полагает Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест». «Это неприемлемые действия. Президент [США Дональд] Трамп не позволит этому продолжаться», – подчеркнул госсекретарь.

Отвечая на вопрос о том, какое из трех государств – Россия, Китай или Иран – более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США, Помпео сказал: «Я считаю, что это Китай». «Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные», – сказал глава американского внешнеполитического ведоства. Он далее пояснил, что речь идет о якобы имеющих место попытках «повлиять на США».

Накануне РФ и Китай призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Напомним, в августе Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР», так как из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны.

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