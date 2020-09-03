Российские учения на Балтике заставили шведов привести армию в боевую готовность

03.09.2020, 6:31, Новости дня

Шведские вооружённые силы были приведены в состояние боевой готовности, а на остров Готланд переправляется военный контингент с большим количеством боевой техники. Причиной этому послужило появление поблизости группы российских военных кораблей в Балтийском море, где проходят учения. Такого переполоха в Швеции не наблюдалось со времён окончания холодной войны 30 лет назад, отмечает Berlingske.



Reuters

В небе над побережьем с рёвом проносятся истребители, на улицах рядом с туристами ходят вооружённые солдаты в камуфляже, а бронетранспортёры пытаются найти себе место на узких дорогах — так выглядит теперь шведский остров Готланд. Мирное лето внезапно закончилось лихорадочной деятельностью Вооружённых сил Швеции на суше, в воде и в воздухе, после того как армия была срочно приведена в состояние полной боевой готовности. По словам шведских военных, Балтийское море стало эпицентром «самой интенсивной военной деятельности» в регионе с момента окончания холодной войны почти 30 лет назад, пишет Berlingske.

Это связывают с тем, что как Россия, так и НАТО в последнее время заметно активизировались — и недавнее появление группы российских военных кораблей в Балтийском море, неподалёку от шведского архипелага, вызвало резкую реакцию со стороны Стокгольма, поясняется в статье. На прошлой неделе они прошли довольно близко от Готланда, буквально в нескольких километрах. После чего начальник оперативного управления Вооружённых сил Швеции вице-адмирал Ян Тёрнквист объявил, что шведские власти и военные оказались в «острой ситуации», когда они вынуждены реагировать на «реальную угрозу».

Он также пояснил, что фактический риск реального нападения, по оценкам шведских военных экспертов, в настоящее время не очень большой, однако военное командование решило повысить боеготовность, чтобы страну «нельзя было застать врасплох», говорится в статье. Вооружённые силы Швеции официально объявили о том, что усиливают боеготовность в некоторых районах Балтийского моря, в том числе вокруг острова Готланд.

Это связано с тем, что шведские политики всерьёз озабочены обстановкой в регионе Балтийского моря и в соседних регионах, а также в Белоруссии, сообщает Berlingske. Они внезапно обнаружили, что иностранные войска внезапно начали проводить учения совсем близко к шведским границам. «Мы уже некоторое время следим за развитием событий в Балтийском море. И сейчас сигнализируем нашим партнёрам, а также России, что готовы защищать целостность и суверенитет Швеции», — заявил, в частности, шведский министр обороны Петер Хультквист.

Россия на прошлой неделе внезапно начала большие военные учения, в которых задействовано множество самолётов, а также значительная часть десантных кораблей российского флота. Поблизости от Готланда было замечено три больших российских десантных корабля, которые обычно используются для высадки войск на сушу. Как сообщили местные СМИ, на борту кораблей, задействованных в учениях неподалёку от побережья Швеции, может находиться до шести тысяч российских солдат. Именно это и заставило шведское военное командование начать активно укреплять Готланд, поясняет Berlingske.

Дело в том, что около 15 лет назад, когда Швеция после окончания холодной войны начала массовое разоружение, этот остров лишился военного контингента, который ранее находился там на постоянной основе. «Много лет Готланд оставался фактически беззащитным, пока в прошлом году шведские политики не решили восстановить военное присутствие на острове, разместив там танки и сухопутные войска», — говорится в статье. Туда были отправлены истребители, а также солдаты и бронетехника. Контингент распределили по всей территории острова.

Одновременно шведские военные задействовали дополнительные самолёты-разведчики, которые патрулируют сейчас воздушное пространство над Балтийским морем, в то время как несколько кораблей наблюдают за российскими судами, говорится в статье. Неожиданное развитие событий в Балтийском регионе так взволновало шведских политиков в том числе и потому, что никто в Швеции не ожидал, что страна снова столкнётся с потенциальным военным конфликтом, отмечает Berlingske. В последние годы на обороне удавалось неплохо экономить, в том числе за счёт Готланда, который прежде сотни лет считался важнейшим стратегическим форпостом в Балтийском море.

«Стало принято считать, что Готланд больше не имеет стратегического значения, и потому остров можно демилитаризовать. И никто не слушал отдельные предупреждения, что однажды он сможет сыграть даже ещё более важную роль, чем во время холодной войны», — рассказал в интервью Berlingske профессор Вильхельм Агрелль из Лундского университета, который считается одним из самых компетентных шведских военных историков. Однако конфликт на Украине и ситуация вокруг Крыма продемонстрировали шведам, что Готланд — это «своего рода ахиллесова пята, район, который не может защитить себя сам и который легко захватить, если кто-то этого захочет», и тогда Швеция окажется не в состоянии его вернуть, предупреждает Агрелль.

Эти опасения разделяет и министр иностранных дел Швеции Петер Хультквист, который также признал в интервью Berlingske, что Вооружённые силы необходимо срочно перевооружать. Швеция уже инвестировала большие средства в военную технику, а также вновь ввела воинскую повинность. В ближайшие годы политики намерены и дальше выделять миллиардные суммы на расширение и модернизацию шведских вооружённых сил, сообщается в статье.

По мнению профессора Агрелля, это решение особенно много значит в свете событий в Белоруссии. Многие на Западе опасаются, что в ситуацию может вмешаться Россия. Поэтому, отправляя солдат и технику на Готланд, а самолёты — в воздушное пространство над Балтийским морем, Швеция в это беспокойное время посылает «недвусмысленный сигнал» Москве, подчёркивает он. «У Швеции и её Вооружённых сил есть совершенно очевидные причины именно сейчас показать, что у них есть желание и возможность оперативно усилить военное присутствие на Готланде и вблизи него. Надеемся, что тем самым удастся добиться сдерживающего эффекта», — заключил Агрелль в интервью Berlingske.