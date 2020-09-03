Из-за глобального потепления культовому итальянскому леднику грозит исчезновение

03.09.2020, 6:31, Новости дня

Один из самых знаменитых итальянских ледников может исчезнуть за ближайшие 15 лет из-за глобального потепления, пишет британская газета The Daily Telegraph. По данным учёных, за последние 70 лет ледник Мармолада в Альпах потерял более 80% своего объёма — и его полное исчезновение всё ближе. Также исследователи предрекают, что в течение 200 лет все ледники исчезнут и в Исландии, если не удастся остановить изменения климата.



Reuters

Знаменитый итальянский ледник может исчезнуть в течение 15 лет из-за глобального потепления, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Один из самых знаменитых ледников Италии, вероятно, исчезнет в течение 15 лет из-за глобального потепления, предупреждают учёные. По данным исследователей из Падуанского университета, скорость таяния ледника Мармолада в Доломитах увеличилась за последние три года.

Во время Первой мировой войны ледник, расположенный на горе Мармолада, был частью линии фронта между итальянскими и австро-венгерскими войсками, когда солдаты рыли окопы, укрепляли артиллерийские позиции и искали укрытия среди скал и льдов, напоминает издание.

Десять лет назад отмечалось, что ледник ежегодно терял по 5 га льда, но сейчас, по данным учёных, этот показатель увеличился до 9 га в год. «За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объёма, с 95 миллионов кубометров льда в 1954 году до 14 миллионов кубометров сейчас, — отмечает гляциолог и профессор геоморфологии в Университете Падуи Алдино Бондесан. — Его исчезновение становится всё ближе. Возможно, у него остаётся не более 15 лет жизни».

Если ледник будет продолжать терять по 9 га в год, «это может привести к исчезновению большей части ледника к 2031 году», предостерегает другой гляциолог, профессор Мауро Варотто.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 1900 года ледники в Альпах сократились примерно вдвое.

Учёные утверждают, что если в мире ничего не будет сделано для сокращения выбросов углекислого газа, то к концу века в Альпах может не остаться постоянного льда.

В начале августа на другом конце итальянских Альп возникла тревога, когда специалисты предупредили о том, что от ледника может оторваться кусок размером с собор, пишет британская газета.

Долину под ледником Планпинсье на границе с Францией пришлось эвакуировать, потому что жара угрожала её стабильности. Ледник находится на высоте 2800 метров в долине Ферре, являющейся частью массива Монблан. Десятки местных жителей и туристов были эвакуированы, а полиция установила дорожные заграждения, чтобы предотвратить въезд в живописную долину.

Прошлым летом в Исландии состоялись символические «похороны», ознаменовавшие исчезновение первого ледника страны, потерянного в результате изменений климата, напоминает издание.

Во время церемонии, состоявшейся на горе, которую когда-то покрывал ледник Окьёкюдль на западе Исландии, на скале была установлена бронзовая табличка. Участники кампании заявили, что все ледники Исландии, как ожидается, исчезнут в течение 200 лет, если глобальное потепление не будет остановлено, подчёркивает The Daily Telegraph.