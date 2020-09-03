 

Москва не спешит поддержать Лукашенко, чтобы не терять симпатии белорусов

03.09.2020, 6:31, Новости дня

Бескровная победа белорусского общества над Лукашенко вызвала бы восхищение всего мира и укрепила уровень национального самосознания белорусов, уверен польский журналист Анджей Почебут. В беседе с изданием Niezależna он объясняет, что Москва в состоянии сохранить у власти Лукашенко, но тогда она рискует потерять симпатизирующее ей белорусское общество, а этого она никак допустить не хочет.


Reuters

«Важно понимать, что белорусский народ сейчас рождается. У белоруссов так мало собственных побед. Победа над Лукашенко, бескровная победа, которая бы вызывала восхищение всего мира, повлияла бы на национальное самосознание белорусов. Она бы укрепила его и придала уверенности в себе», — заявил в беседе с изданием Niezależna польский корреспондент в Белоруссии Анджей Почебут. По его мнению, воскресные многотысячные протесты по всей Белорусии свидетельствуют о том, что белорусское общество выступает за демократизацию страны.  

Более того, журналист уверен, что для РФ какое-либо агрессивное вмешательство во внутренние дела соседней страны совершенно невыгодно. Если Путин стал бы открыто поддерживать Лукашенко, то уровень пророссийских настроений в Белоруссии значительно бы понизился, потому что на сегодняшний день в протестах участвуют не только люди с явно прозападными взглядами, которые протестовали на протяжении последних 26 лет, но и новички с явно пророссийскими взглядами. Они воспринимают россиян как братьев, желают интеграции с Россией. Поэтому если бы Путин явно поддержал Лукашенко, то возможно это стало бы сигналом тому, что обвинения в адрес РФ не так уж небезосновательны. «С точки зрения РФ это опасный прецедент, она может удержать Лукашенко, но потерять белорусское общество», — доходчиво объяснил он. 

«И именно потому что РФ не хочет потерять белорусское общество, осознавая, что оно пророссийское, появляется тема выборов. РФ не следует бояться проведения повторных выборов в Белорусии, потому что большинство разделяет пророссийские взгляды, и в независимости от того, кого они выберут, они буду отдавать предпочтение кандидату, который с симпатией относится к России. А вот Лукашенко стоит их опасаться, потому что они проголосуют за любого, только не за него. И именно в этом заключается разногласие между Кремлём и Лукашенко», — резюмирует в беседе с изданием Niezależna польский корреспондент в Белоруссии Анджей Почебут.



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