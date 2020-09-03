Франция переворачивает мрачную страницу истории — в Париже начался суд над соучастниками террористов, расстрелявших редакцию Charlie Hebdo

03.09.2020, 6:31, Новости дня

Во французской столице 2 сентября начался суд над 14 людьми, обвиняемыми в пособничестве террористам, совершившим серию нападений в январе 2015 года — включая и теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, передаёт France 24. Как подчеркнул корреспондент канала, когда процесс завершится, Франция, вероятно, наконец сможет «перевернуть мрачную страницу своей истории», однако доказать умысел в действиях обвиняемых будет непросто.

В январе 2015 года в течение трёх дней два брата и один их знакомый вместе совершили во французской столице и её окрестностях целую череду нападений, в результате которых в общей сложности погибли 17 человек.

Спустя более пяти лет после той бойни, развернувшейся в редакции журнала Charlie Hebdo, в городке Монруж и в магазине кошерных продуктов у Венсенских ворот в Париже, здесь же, в столице, предстали перед судом 14 человек, подозреваемых в пособничестве нападавшим. Из этих 14 троих судят заочно — предполагают, что они погибли.

За первым днём этого долгожданного процесса следит наш корреспондент Люк Шраго. Вот что он рассказал ранее, когда находился у дверей суда, который сейчас уже начал заседание.

ЛЮК ШРАГО, корреспондент France 24: Следствие велось пять лет, но в течение следующих двух месяцев Франция, похоже, получит шанс перевернуть мрачную страницу своей истории — страницу, на которой запечатлены теракты января 2015-го, давшие начало волне террора, в результате которой в конечном итоге погибли более 200 человек.

Чтобы понимать, что нас ждёт в следующие два месяца, замечу, что в деле фигурируют около 200 истцов, а показания будут давать около 140 свидетелей. Суд будет пытаться установить, что конкретно делали обвиняемые. Среди вменяемых им преступлений — пособничество террористам, которое наказывается тюремным заключением на пожизненный срок; участие в террористической организации, за которое дают до 20 лет тюрьмы; и участие в преступном сообществе, за которое дают 10.

Обвиняемых всего 14, и 11 из них находятся здесь, представая перед судом. Заседание будет снято на видео для государственного архива; это не первый такой процесс — до сегодняшнего дня их было двенадцать, — однако суд над террористами будут записывать впервые.

Главный вопрос сейчас — чего же всё-таки будет добиваться суд. Обвинению нужно будет доказать умышленный характер действий обвиняемых, а это будет не слишком просто сделать, поскольку все три человека, совершивших теракты, мертвы. Так что всё будет зависеть от того, какие доказательства будут представлены для подкрепления обвинений.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.