 

Владимира Андреева проводили в последний путь аплодисментами

03.09.2020, 6:08, Новости дня

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым, завершилось в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой. Около ста человек проводили актера и режиссера в последний путь аплодисментами.

Проститься с Андреевым пришли его коллеги и поклонники творчества. Среди них художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков, худрук Театра у Никитских ворот Марк Розовский, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, ректор ГИТИС Григорий Заславский и многие другие, передает ТАСС.

Как подчеркнул худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, самым главным для Владимира Андреева была его семья, которая давала артисту возможность творить, отдавать все силы актерскому и режиссерскому делу. Бородин отметил, что Андреев открыл для зрителя творчество Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Александра Вампилова.

«Мне посчастливилось, я много лет работал на кафедре актерского мастерства в ГИТИС, которой руководил Владимир Алексеевич Андреев. Лучшего заведующего кафедрой не бывает», – считает режиссер.

Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассказал, что Андреев сумел стать и артистом, и режиссером, и руководителем, и педагогом, все, что он делал, он делал профессионально.

«Ушел великий мастер, через рукопожатие которого сотни людей почувствовали эстафету лучших традиций театрального искусства. К сожалению, сегодня мы прощаемся с этой эпохой», – добавил он.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист СССР Владимир Андреев ушел из жизни в субботу.



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