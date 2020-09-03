Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

03.09.2020, 5:50, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду отправился в Северную Каролину, чтобы отметить 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, которая завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Трамп провозгласил Уилмингтон первым американским «городом наследия Второй мировой войны» во время торжественной церемонии, которая состоялась в среду на военном корабле «Северная Каролина», пришвартованном в гавани Уилмингтона. Этот город, расположенный на побережье Северной Каролины, стал первым в стране, удостоенным подобного звания.

«В Америке мы не разрушаем прошлое, мы чествуем наших героев, мы дорожим своим наследием, мы сохраняем нашу историю и строим будущее, – заявил Дональд Трамп, – Этот могучий корабль в этом великолепном городе навсегда олицетворяет собой историю».

На церемонии присутствовали несколько ветеранов Второй мировой войны, которых президент лично поблагодарил за их службу.

«Победа Америки 2 сентября 1945 года ознаменовала конец самой разрушительной войны в истории, обеспечив мир и свободу во всем мире, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, – Администрация Трампа будет продолжать признавать, сохранять и уважать нашу историю и те жертвы, которые нация принесла для обеспечения победы во Второй мировой войне».

В прошлом году в США был принят закон, который требует, чтобы министр внутренней безопасности ежегодно выбирал по крайней мере один город, символизирующий собой историческое наследие Второй мировой войны. Одним из авторов закона стал сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины. Он разработал положение, включающее в себя критерии для определения городов, которые внесли значительный вклад в победу Соединенных Штатов во время Второй мировой войны.

Линкор «Северная Каролина» был поставлен на якорь в гавани Уилмингтона в 1962 году. Корабль активно участвовал в Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны. Сейчас линкор является плавучим музеем.