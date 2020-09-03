 

Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

03.09.2020, 5:50, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду отправился в Северную Каролину, чтобы отметить 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, которая завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Трамп провозгласил Уилмингтон первым американским «городом наследия Второй мировой войны» во время торжественной церемонии, которая состоялась в среду на военном корабле «Северная Каролина», пришвартованном в гавани Уилмингтона. Этот город, расположенный на побережье Северной Каролины, стал первым в стране, удостоенным подобного звания.

«В Америке мы не разрушаем прошлое, мы чествуем наших героев, мы дорожим своим наследием, мы сохраняем нашу историю и строим будущее, – заявил Дональд Трамп, – Этот могучий корабль в этом великолепном городе навсегда олицетворяет собой историю».

На церемонии присутствовали несколько ветеранов Второй мировой войны, которых президент лично поблагодарил за их службу.

«Победа Америки 2 сентября 1945 года ознаменовала конец самой разрушительной войны в истории, обеспечив мир и свободу во всем мире, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, – Администрация Трампа будет продолжать признавать, сохранять и уважать нашу историю и те жертвы, которые нация принесла для обеспечения победы во Второй мировой войне».

В прошлом году в США был принят закон, который требует, чтобы министр внутренней безопасности ежегодно выбирал по крайней мере один город, символизирующий собой историческое наследие Второй мировой войны. Одним из авторов закона стал сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины. Он разработал положение, включающее в себя критерии для определения городов, которые внесли значительный вклад в победу Соединенных Штатов во время Второй мировой войны.

Линкор «Северная Каролина» был поставлен на якорь в гавани Уилмингтона в 1962 году. Корабль активно участвовал в Тихоокеанском театре военных действий во время Второй мировой войны. Сейчас линкор является плавучим музеем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Ученые выяснили, почему люди видят очертания лиц в случайных предметах

15.07 / В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

14.07 / Названы признаки умных людей

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

08.07 / Бразильские журналисты решили подать в суд на заразившегося коронавирусом президента

15.07 / Кремль анонсировал участие Путина в закладке боевых кораблей для ВМФ

23.07 / США закупят у Pfizer и BioNTech 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

25.08 / Ольга Ковалькова: мы защищаем победу Тихановской и голоса белорусов 

14.07 / Трамп освободил своего приятеля от тюрьмы и штрафа

24.07 / Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18-го века в Царском Селе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска