 

В Минске более сотни женщин выстроились в цепь солидарности

03.09.2020, 5:48, Новости дня

У стелы «Минск – город-герой» более ста женщин выстроились в цепь солидарности, некоторые привели с собой детей.

К 14.30 (совпадает с мск) в центре Минска в акции приняли участие не менее 110 женщин, которые выстроились в цепь солидарности. Большинство участниц держат в руках плакаты с протестными лозунгами, передает РИА «Новости».

Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки. Около стелы находятся несколько сотрудников милиции, они через громкоговоритель призывают всех разойтись. Правоохранительные органы подчеркивают, что акция несогласованная.

Накануне в Минске несколько десятков протестующих прорвались сквозь оцепления правоохранителей рядом со зданием Комитета государственной безопасности Белоруссии. В протестах 1 сентября приняли участие студенты.

Подразделения ОМОН разгоняли протестующих студентов в районе площади Победы в Минске.

Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, отметили в ведомстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.



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