Полицейские в Вашингтоне застрелили афроамериканца при задержании

03.09.2020, 5:48, Новости дня

В одной из больниц американской столицы умер афроамериканец, получивший огнестрельное ранение при задержании сотрудниками полиции, сообщил столичный телеканал WJLA.

По словам главы полиции Вашингтона Питера Ньюсэма, стражи порядка прибыли на место после сообщений о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием, передает ТАСС.

«Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле начали убегать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мертвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления», – сообщил Ньюсэм.

Он не стал раскрывать никаких данных относительно личности и возраста погибшего, отметив также, что вся предоставляемая им информация носит предварительный характер.

Отвечая на вопрос о том, имел ли при себе оружие погибший, поскольку местные жители утверждают, что он не был вооружен, Ньюсэм сказал: «Это будет определено позднее, мы считаем, что у него в момент инцидента было при себе оружие». Он не дал объяснений, почему полицейский выстрелил в убегающих, отметив, что ведется расследование.

В свою очередь представитель городского совета Трейон Уайт подтвердил, что убитый был афроамериканцем. По его словам, некоторые из местных жителей утверждают также, что полицейские выстрелили погибшему в спину. Эта информация, однако, пока не была подтверждена. На место происшествия в настоящий момент начали стягиваться активисты движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), отмечает телеканал.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в системный характер проблемы жестокости американской полиции. Ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил американских полицейских в предубежденном отношении к чернокожим.

Напомним, 24 августа полицейские Висконсина выстрелами в спину ранили афроамериканца Джейкоба Блейка, после чего в городе Кеноша начались массовые беспорядки, на подавление которых президент США Дональд Трамп бросил Нацгвардию.

Днем ранее в Луизиане полицейские при задержании окружили темнокожего Трейфорда Пеллерина и около десяти раз выстрелили в подозреваемого с близкого расстояния. После убийства афроамериканца в Луизиане начались протесты.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.