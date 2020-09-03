 

Гражданам Грузии за плохое поведение ужесточили въезд в Европу

03.09.2020, 5:08, Новости дня

Парламент Грузии в среду внес изменения в законодательство, которыми ужесточены правила безвизового выезда в Шенгенскую зону, предоставленного гражданам страны с 2017 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Систематические нарушения гражданами Грузии правил пребывания в Европе, регулярные обращения за убежищем вызывали обеспокоенность многих стран, в частности, Германии и Франции.

Отныне житель Грузии не сможет выехать в Шенгенскую зону, если он представит неполную документацию, которую требуют регламентации посещения.

Ранее это проверяли европейские пограничники, в том числе специально командированные в Грузию. Теперь это будет делать пограничная полиция Грузии.

«Мы должны сохранить безвиз с Европой», – сообщил вице-спикер парламента Каха Кучава.

По его словам, «регулярно фиксировались нарушения правил поездок: отсутствие гостиничных броней, обратных билетов, достаточных финансов для пребывания за границей, что вызывало озабоченность европейских стран».

Вице-спикер сказал, что поправки в законодательство приняты после консультаций с зарубежными партнерами.

Ранее посол Франции в Грузии Диего Коллас заявлял, что систематические нарушения гражданами Грузии правил «подрывают поддержку со стороны Европы безвизового режима и наносят ущерб имиджу Грузии».



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