 

В РФ отнесли к разряду фантастики заявления Германии об «отравлении» Навального

03.09.2020, 4:48, Новости дня

У утверждений об «отравлении» блогера Алексея Навального веществом группы «Новичок» нет доказательств, сообщил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин.

«Чтобы это заявлять, нужно предъявлять доказательства, а их, судя по всему, нет. Так что все это из разряда фантастики и конспирологии», – сообщил Кожин РИА «Новости».

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что российские криминалисты не нашли в организме блогера следов отравляющих веществ, основной диагноз у пациента – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

В среду минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В среду правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.



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