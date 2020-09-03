На гривнах захотели «сбрить бороды» князьям Владимиру и Ярославу

03.09.2020, 4:48, Новости дня

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов на заседании правительства призвал Национальный банк страны изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны.

«Я хочу попросить главу Нацбанка [Кирилла Шевченко] сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в 2018 году Нацбанк Украины ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые заменили бумажные банкноты. Необходимость выпуска монет в нацбанке объяснили экономией: срок службы монеты достигает 20 лет, а банкноты изнашиваются в течение года. Замена позволит сэкономить до 1 млрд гривен.

Кроме того, в 2019-2020 годах нацбанк планировал выпустить монеты номиналом 5 и 10 гривен.