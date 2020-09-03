Рынок ПК в РФ вырос на 30% во втором квартале

03.09.2020, 4:25, Новости дня

По итогам второго квартала текущего года рынок персональных компьютеров в РФ вырос сразу на 30%. Это впечатляющий результат, отмечают аналитики. Однако такую динамику можно пояснить особенностями нашего времени.

Спрос на компьютерную технику существенно вырос по двум причинам. Во-первых, раньше в стране был карантин, в результате которого многие откладывали крупные покупки на будущее. Оно наступило, улучшив продажи магазинов.

Во-вторых, во время пандемии много людей перешли на удаленную работу, стали фрилансерами и т.д. В результате во втором квартале 2020 года было продано почти полтора миллиона настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.