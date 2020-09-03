 

Американец, поехавший в Сирию для поддержки ИГ, признал себя виновным в терроризме

03.09.2020, 4:20, Новости дня

Гражданин США, приехавший в Сирию для того, чтобы сражаться за самопровозглашенный «халифат» террористической группировки «Исламское государство», признал себя виновным по обвинению в терроризме спустя год после его возвращения в Соединенные Штаты.

Министерство юстиции в среду объявило, что 23-летний Омер Кузу признал себя виновным в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам. Кузу, родившемуся в Далласе, грозит до 20 лет тюремного заключения. Приговор ему должны вынести в январе 2021 года.

«Обвиняемый, радикально настроенный гражданин США, присягнул на верность жестокой террористической группировке и проехал через полмира, чтобы реализовать свою цель, – говорится в заявлении прокурора Эрин Нили Кокс, – Я рада, что Кузу предстал перед американским судом».

Согласно судебным материалам, Кузу признался, что в октябре 2014 года вместе со своим братом он покинул США, вопреки воле родителей, чтобы присоединиться к ИГ. Братья, обладающие двойным гражданством США и Турции, прилетели в Стамбул, откуда их переправили в Сирию.

По словам Кузу, после прибытия в Сирию их доставили в иракский город Мосул, где у террористов находилась тренировочная база.

Вернувшись в Сирию, Кузу присягнул на верность тогдашнему лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и начал работать в телекоммуникационном управлении террористической группировки, ремонтируя телекоммуникационное оборудование для боевиков и зарабатывая 125 долларов в месяц.

По данным властей, Кузу был захвачен в плен Сирийскими демократическими силами в марте прошлого года вместе с 400 другими боевиками ИГ недалеко от сирийской деревни Дашиша. Кузу рассказал американскому следствию, что у него есть жена и ребенок. Судьба его семьи и его родного брата остается невыясненной.

С 2017 года США вывезли из Сирии и Ирака восемь взрослых и 10 детей, связанных с ИГ. Мохамад Джамал Хвейс из Вирджинии был осужден по обвинению в терроризме. Саманта Эльхассани признала себя виновной в ноябре прошлого года.

Обвинения против еще трех человек находятся в процессе рассмотрения.

«Министерство юстиции по-прежнему стремится привлечь к ответственности тех, кто покинул эту страны, чтобы присоединиться к ИГ, – заявил в среду помощник генерального прокурора Джон Демерс, – Мы надеемся, что страны всего мира, в том числе наши европейские союзники и партнеры, также возьмут на себя ответственность за своих граждан, которые отправились поддержать ИГ».

Сирийские демократические силы продолжают удерживать около 2 тысяч иностранных боевиков во временных тюрьмах на северо-востоке Сирии. Еще около 10 тысяч женщин и детей с иностранным гражданством находятся в лагерях для перемещенных лиц.



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