Джо Байден собирается в четверг, 3 сентября, посетить Кеношу

03.09.2020, 4:20, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что он отправится в Кеношу, штат Висконсин, в четверг, через два дня после того, как город, сильно пострадавший в результате беспорядков, посетил президент Дональд Трамп.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что бывший вице-президент проведет встречу с жителями города, в котором живут 100 тыс. человек, на берегу озера Мичиган.

«То, что мы хотим сделать – это исцелить [жителей города]. Мы должны собраться все вместе, сплотить людей», – сказал Байден на пресс-конференции, которая прошла в среду.

В штабе Байдена добавили, что кандидат в президенты и его жена Джилл также сделают отдельную остановку в городе в рамках избирательной кампании.

Беспорядки в Кеноше произошли после того, как полицейский при задержании несколько раз выстрелил в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Дональд Трамп во время визита в город активно поддержал правоохранительные органы, заявив: «Вы должны быть решительными, и вы должны быть жесткими, и вы должны быть сильными, и вы должны быть готовы привлечь людей» для подавления насилия, имея в виду, например, Национальную гвардию.

Байден раскритиковал действующего президента за то, что тот не осудил насилие со стороны как левых, так и правых политических сил, и в то же время отказался критиковать подростка, обвиняемого в убийстве двух человек и ранении еще одного во время недавних протестов.

«Этот президент продолжает подливать масло в огонь, – сказал Байден на своей пресс-конференции. Он добавил, что Трамп ничего не сказал о том, что полицейский семь раз выстрелил Блейку в спину при попытке ареста и обвинил президента в том, что он «действует не очень ответственно».

Визит Байдена станет первым приездом кандидата в президенты от демократов в Висконсин за последние восемь лет. В 2016 году соцопросы показывали, что население Висконсина склоняется к голосованию за демократов, поэтому тогдашний кандидат Хиллари Клинтон не провела там предвыборное мероприятие. Однако Дональд Трамп одержал победу как в Висконсине, так и в традиционно демократических Пенсильвании и Мичигане.

Во время своего визита в Кеношу Трамп сказал, что протесты в городе были организованы анархистами, мародерами, мятежниками и агитаторами, а также атаковал «безрассудных, крайне левых политиков», добавив: «Мы должны оказывать гораздо большую поддержку нашим правоохранительным органам».

По словам президента, толпа во время беспорядков в Кеноше нанесла ущерб или разрушила по крайней мере 25 предприятий, сжигая общественные здания и бросая кирпичи в полицейских.

«Это не мирные протесты, а настоящий внутренний терроризм», – подчеркнул глава Белого дома.

На этой неделе Байден обвинил Трампа в том, что тот «поддерживает хаос и насилие» перед выборами, потому что видит в этом «политический спасательный круг».

Байден заявил на пресс-конференции, что «поджоги и грабежи – это неправильно, и эти люди должны понести ответственность».

Трамп во время своего визита не встречался с семьей Блейка. До сих пор неизвестно, встретится ли с его родственниками Байден.

Между тем местная прокуратура обвинила 17-летнего Кайла Риттенхауса, белого подростка, в пяти тяжких преступлениях в связи со стрельбой в трех человек во время протестов 25 августа. Риттенхаус утверждает, что он находился в Кеноше, чтобы защитить людей от мародеров во время общественных беспорядков.