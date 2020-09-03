Трамп собрался лишить Нью-Йорк и Вашингтон финансирования
03.09.2020, 4:08, Новости дня
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям», говорится в меморандуме американского лидера.
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», – приводит текст документа ТАСС.
Согласно меморандуму, правительство США начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону.
«Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки», – отметил президент.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.
На этом фоне Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.
23 июля президент США объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности. Однако губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы.
Также стало известно о решении Белого дома направить федеральные силы в Сиэтл, который, по словам Трампа, 11 июня оказался захвачен «внутренними террористами».
Под контролем активистов «Антифа» оказался центр Сиэтла, включая здание мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма». Глава Белого дома пригрозил, что сам восстановит контроль над Сиэтлом, если этого не сделает мэр города Дженни Деркан и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.
1 июля полиция Сиэтла начала жесткую зачистку «Автономной зоны Капитолийского холма». Вскоре после этого Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле.
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