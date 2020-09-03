Турция осудила повтор карикатур на пророка в журнале Charlie Hebdo

03.09.2020, 3:08, Новости дня

Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Решительно осуждаем решение журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры, содержащие неуважение к нашей религии и пророку. Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений», – цитирует РИА «Новости» турецкого дипломата.

По его словам, «те, кто хвастается на каждом шагу тем, что они демократы и либертарианцы, должны хорошо знать, что они льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе».

«Подобный болезненный менталитет наносит удар по социальной сплоченности, единству и равенству. Те, кто бессознательно защищает его, должны знать, что они наносят ущерб своему социальному миру», – сообщил Аксой.

Он добавил, что Анкара приглашает европейских политиков «принять четкую позицию против таких нападений, которые в последние дни происходят все чаще, и которые нацелены на наши священные ценности».

Напомним, французская газета Charlie Hebdo решила выпустить в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.

Номер газеты выйдет в среду, когда в Париже начнется большой судебный процесс по делу о данном теракте.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя карикатуры на пророка Мухаммеда заявил, что во Франции есть «свобода прессы», а также, «начиная с третьей республики», во Франции есть «свобода богохульствовать, которая связана со свободой совести».