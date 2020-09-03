Эксперты выяснили, какие продукты вызывают быстрое старение хромосом

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03.09.2020, 3:05, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что люди, употребляющие большое количество вредной пищи, которая подверглась промышленной обработке, с большей вероятностью продемонстрируют изменение хромосом, которые связаны со старением.

Ученые выяснили, что три порции пищи, которая подверглась промышленной обработке, в день удваивают шансы того, что нити ДНК и белки теломеры, находящиеся на концах хромосом, станут короче. Маркером биологического старения на клеточном уровне являются короткие теломеры. Об этом эксперты сообщили на Европейской международной конференции по ожирению.

По мнению специалистов, питание с большим количеством фастфуда и обработанных продуктов ускоряет старение клеток.



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