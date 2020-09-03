Умер 46-летний бывший солист “Ласкового мая”

03.09.2020, 2:35, Новости дня

Бывший солист группы “Ласковый май” Александр Прико в возрасте 46 лет ушел из жизни. Об этом в Instagram сообщил другой бывший участник группы, певец Юрий Шатунов.

“От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю”, – заявил Шатунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

От всего сердца соболезную по поводу безвременнои * кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память.

Публикация от Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) 2 Сен 2020 в 7:51 PDT

Больше двух последних месяцев Прико боролся с онкологией, сообщила “Комсомольской правде” супруга музыканта Елена. В августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19, однако анализы показали отрицательный результат, рассказала она.

Супруга Прико отметила, что из-за рака музыканту регулярно откачивали жидкость из легких. Точный диагноз ему не поставили. Он умер в реанимации Покровской больницы Петербурга, куда артиста перевели 29 сентября, так как его состояние ежедневно ухудшалось.

Группа “Ласковый май” была создана 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и музыкантом Вячеславом Пономаревым. Наибольшую популярность получила после выхода песни “Белые розы”.

Прико учился в той же школе-интернате, что и основатели коллектива Шатунов и Кузнецов. В группу он пришел клавишником в 1989 году, но вскоре покинул ее. После этого Прико стал солистом группы “Мама”.

Солистом “Ласкового мая” был 13-летний ученик интерната Шатунов. Свое существование коллектив прекратил в 1992 году, когда лидер коллектива решил начать сольную карьеру.